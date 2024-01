Venti posti in più negli asili nido . Iscrizioni al via

"Venti posti di nido in più a Rimini, grazie al ridimensionamento della scuola di infanzia Al Zgheli di Santa Giustina". Lo sottolinea la vicesindaca con delega ai servizi educativi Chiara Bellini, annunciando che da lunedì, e fino all’8 marzo, sarà possibile presentare le domande di iscrizione sia per gli asili nido comunali che per le scuole di infanzia per l’anno educativo 2024-’25. Nello specifico, possono presentare domanda di iscrizione per i nidi d’infanzia comunali i bambini nati dall’1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2024, mentre per la scuola dell’infanzia le fasce sono tre: piccoli (i bambini nati nel 2021), medi (i nati nel 2020) e infine i grandi (i nati nel 2019). Anche per il prossimo anno scolastico sono previste linee guida condivise fra le direzioni didattiche che gestiscono scuole statali per l’infanzia, la Fism, in rappresentanza dei gestori delle scuole per l’infanzia, e il Ceis, "con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla scuola per l’infanzia per le famiglie".