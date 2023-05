Venti scuole tornano in mostra

L’inaugurazione della mostra sul progetto di 20 scuole riccionesi, ‘Verso il Quarantennale. Progetti Speciali crescono!’, si farà. Annullata nella giornata di mercoledì per l’emergenza maltempo, è stata rinviata a domani alle 11.30, nella sede della biblioteca comunale. Il progetto ha visto coinvolte numerose classi delle scuole del territorio. Hanno aderito 20 scuole (9 infanzia, 9 primarie e 2 secondarie) per un totale di 60 classi. Il progetto ha coinvolto 1300 bambini e 85 insegnanti. I 27 percorsi di ricerca sono stati accompagnati nel loro sviluppo da esperti in narrativa, storia, sociologia, scienze ambientali e tanto altro.