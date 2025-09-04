Venticinque tartarughe nate sulla spiaggia di Riccione

Venticinque piccole tartarughe spuntate a suon di musica dalla sabbia nella notte dei locali del Marano. Dopo le quattro piccole Caretta Caretta emerse dal nido tra le zone 132 e 134 all’alba di sabato, altre sono nate nella notte tra martedì e mercoledì, dirigendosi poi verso il mare. Sono 21 e si vanno appunto ad aggiungere alle quattro nate sabato. Le prime 18 tartarughine sono emerse dalla sabbia a partire dalle 23,10 di martedì.

"Grazie alla partecipazione dei locali sull’arenile e degli albergatori della zona che hanno spento le luci – racconta Sauro Pari presidente di Fondazione cetacea –, siamo riusciti a ridurre, pur non eliminandolo completamente, l’inquinamento luminoso. Ringraziamo tutti per la collaborazione nella gestione di un momento così delicato".

Il cattivo tempo della fine di agosto aveva fatto pensare al peggio. La mareggiata che ha colpito l’arenile dopo Ferragosto aveva fatto temere che il nido si fosse allagato abbassando sensibilmente le possibilità di una schiusa. Ed invece le tartarughe sono venute alla luce. "Erano tutte in ottima salute e con un peso medio di 14 grammi", ha aggiunto Pari. "È un buon peso, anche se la media è solitamente di 16 grammi, ma le temperature basse hanno rallentato la crescita degli embrioni".

Dalla deposizione delle uova avvenuta nella notte tra il 23 e 24 giugno, sono stati oltre 220 le persone che si sono alternate giorno e notte per vigilare sul nido e far sì che l’incubazione proseguisse nonostante le difficoltà incontrate. L’attesa potrebbe non essere finita. Secondo Cetacea potrebbero nascere altre tartarughe entro breve se le temperature si alzeranno in modo significativo.