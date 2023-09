Ventidue milioni di acqua erogati dalle casette. E l’anno prossimo ne apriranno altre tre

Da quando è stata aperta la prima, nel 2011 al parco Cervi, sono stati oltre 22 milioni i litri erogati dalle Case dell’acqua a Rimini. Un servizio apprezzato dai riminesi, e molto importante anche per l’ambiente: in questo modo infatti si è evitato di usare quasi 15 milioni di bottigle di plastica.La casetta più utilizzata resta quella di via Euterpe: quasi 5 milioni di acqua erogati dalla sua inaugurazione (il 23 settembre del 2013). Nel 2024 in città apriranno tre nuove case dell’acqua, rispettivamente nella zona delle Celle, all’Ina Casa e alla Gaiofana. Si aggiungeranno alle 10 postazioni già presenti a Rimini.