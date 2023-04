Ventimila presenze ‘rinforzano’ il ponte

"Ventimila presenze turistiche grazie allo Young Volley di Kiklos, in più quelle dell’evento religioso riminese di Rinnovamento nello Spirito, e i tanti turisti privati. E’ stato un ponte del 25 aprile positivo per Bellaria Igea Marina, una prova generale dell’estate che ha visto tanta gente nei centri pedonali, sui lungomari e a passeggiare in spiaggia, la città si è presentata viva e vivace". La presidente dell’Associazione albergatori di Bellaria Igea Marina, Simona Pagliarani, fa il bilancio del secondo ponte turistico di primavera, dopo quello di Pasqua.

"Gli alberghi aperti – prosegue l’Aia – erano circa centoventi, molti di più che a Pasqua,con buona occupazione, sopra al 70 per cento in media, e anche i ristoranti hanno fatto buoni affati. Molti degli ospiti di questo ponte ritorneranno la prossima estate. Per il classico ormai torneo di volley giovanile è stato davvero un "ritorno agli antichi splendori", spiegano da Kiklos: la 22° edizione dello Young Volley on the beach ha visto la "carica di ben 9mila partecipanti. Numeri che ritornano così in linea dopo quattro anni con i ritmi pre-emergenza sanitaria, del 2019: "Un bellissimo segnale per il turismo sportivo della città di Bellaria Igea Marina; dall’anno scorso si registra un incremento di 3mila partecipanti", aggiungono gli organizzatori, che hanno varato il torneo in collaborazione con Fondazione Verdeblu di Paolo Borghesi e Turismhotels. Sono stati circa 5.500 gli atleti impegnati tra schiacciate e volée e 3.500 accompagnatori al seguito, tra allenatori, dirigenti sportivi e famigliari.

Ben 130 le società iscritte, di cui 16 matricole, per 1.400 squadre scese in campo. Intanto dall’Associazione albergatori guardano avanti. "Il terzo ponte del 2023 – prosegue Aia –, quello del primo maggio, ha già una discreta richiesta, ma vedremo il meteo, per ora non favorevole". I numeri, al momento, si annunciano più bassi rispetto al ponte appena concluso. Buone prospettive, secondo Aia, per l’estate: "Rispetto a un anno fa stiamo registrando un maggior numero di richieste e prenotazioni, sia dall’Italia che dall’estero, in particolare Germania e Francia. La prossima stagione si prospetta in crescita rispetto a quella precedente, vicina all’ultima estate pre Covid, quella del 2019. Prezzi del sistema ricettivo ritoccati nella maggioranza - ma non in tutte - delle strutture, sia a fronte dell’aumento dei costi di gestione che dell’inflazione.