Ventinove milioni di dollari per Torraccia

Il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, è a Riyadh dove l’Unwto, l’Organizzazione mondiale per il turismo delle Nazioni Unite ha celebrato la Giornata mondiale del Turismo 2023. Seguendo le linee guida di Unwto "e grazie al rapporto sempre più costruttivo fra la Repubblica di San Marino e l’Arabia Saudita – fanno sapere dalla segreteria di Stato al Turismo – con l’obiettivo di favorire il turismo, facilitare i trasporti e il raggiungimento del nostro Paese", il segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino ha siglato, a nome del Congresso di Stato una lettera di intenti in sinergia con il Fondo Saudita per lo Sviluppo "che mette al centro investimenti mirati allo sviluppo delle infrastrutture e una disponibilità di 29 milioni di dollari in prestito a tasso minimo, per finanziare un progetto di sviluppo, rinnovo e trasformazione della aviosuperficie di Torraccia. "Siamo certi – dice Pedini Amati – che investire sull’aviosuperficie possa rivelarsi determinante per lo sviluppo della nostra economia e del nostro turismo".