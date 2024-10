Bufera di vento a Riccione: crollano alberi e rami

Riccione (Rimini), 10 ottobre 2024 – Hanno raggiunto i 70 chilometri orari le raffiche di vento che, questa mattina, a Riccione hanno fatto cadere alberi e rami. Rimini era una delle province coinvolte dall’allerta meteo arancione per vento diramata da Arpae e protezione civile dalla mezzanotte di oggi. In viale Dante, un grosso pino è caduto nel tratto compreso tra i viali Catalani e Ponchielli. L’albero era stato monitorato nei mesi scorsi e, a un primo controllo, si presentava sano, completamente asintomatico, tanto da non necessitare di ulteriori indagini, quantomeno non nell’immediato, sottolinea il Comune. Cadendo, l’albero ha danneggiato il marciapiede ed è finito sui rami di un pino e su palo della luce dall'altra parte della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili che hanno chiuso momentaneamente un breve tratto di viale Dante.

Un grosso pioppo cade sul canile intercomunale di Riccione

Grosso pioppio crolla sul canile

A causa delle forti raffiche è caduto anche un grosso pioppo dentro il canile intercomunale in viale Albana, finendo sui box dove c'erano un operatore e i cani, tutti rimasti illesi. Sono poi caduti rami in giardini privati in viale Cavour, dove la polizia locale è intervenuta per mettere in sicurezza la zona. In uno dei due casi, un ramo ha colpito i cavi della corrente elettrica, lasciando alcune case senza energia. Gli agenti hanno richiesto l'intervento per il ripristino della corrente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Numerose, poi le chiamate al centralino della polizia locale per alberi potenzialmente pericolanti come in viale Fratelli Bandiera, dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco e in viale Saluzzo. Durante la giornata verranno monitorati gli alberi della città per verificare l'eventuale presenza di rami spezzati dal vento e in procinto di cadere, fa sapere il Comune.