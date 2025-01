Vento da paura a Novafeltria: camion si ribalta, ferito l’autista

Tanta paura ieri mattina a Novafeltria, per l’incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Un incidente causato dalle raffiche di vento, che hanno superato gli 80 chilometri orari. A Miniera, frazione di Novafeltria, un camion telonato si è ribaltato proprio a causa del vento, con l’autista rimasto incastrato nel mezzo. È stato lui stesso a dare l’allarme. L’incidente è avvenuto in via Montecchio, nella zona di Miniera a Novafeltria, intorno alle 12.20. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Il camion si è capovolto finendo tra la carreggiata e il bordo strada, bloccando – in parte – la circolazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde, i carabinieri e i vigili del fuoco di Novafeltria. Portato all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, il camionista per fortuna non ha riportato gravi ferite, ma soltanto lievi lesioni. Per riuscire a rimuovere il mezzo dalla strada, i vigili del fuoco hanno dovuto impiegare un camion dotato di gru.