"Vento Forte: Albero Secolare Collassato in Via Roma, Rimini"

Un albero secolare collassato in pieno centro a Rimini, la strada rimasta parzialmente chiusa e il traffico rallentato. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Roma, a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la Riviera costringendo i vigili del fuoco del comando provinciale a compiere diversi interventi per rami caduti a terra e alberi pericolanti. La situazione di maggiore pericolo, tra quelle avvenute in città, si è registrata all’altezza del civico 23 di via Roma, quando un grosso pino facente parte del cortile di una proprietà privata si è letteralmente spezzato ed è crollato in strada. Sul posto è quindi accorsa una squadra dei vigili del fuoco ed è stato richiesto l’ausilio dell’autogru del comando di Forlì per la rimozione del tronco. Un intervento non certo semplice, che si è protratto per diverse ore, portando alla chiusura temporanea delle vie Roma, Tonti, Gambalunga e anche di corso Giovanni XXIII.

Per la giornata di oggi intanto la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo per quanto riguarda il territorio della provincia di Rimini. Si prevede burrasca con onde di circa 8 metri e raffiche di vento fino agli 80 km orari. In arrivo sulla Riviera temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sulle aree montane centro-orientali, in esaurimento dalle ore serali. Nelle zone montane sono possibili ancora diffusi fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti nei corsi d’acqua con fenomeni erosivi, in conseguenza delle abbondanti quantità cumulate di pioggia dei giorni scorsi e delle precipitazioni residue previste.