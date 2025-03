Verde pubblico: parte il piano di manutenzione

Al via da lunedì il primo ciclo di interventi di sfalci e gestione del verde pubblico su tutto il territorio comunale. Partita la programmazione del piano di manutenzione che vede all’opera le squadre di giardinieri di Geat, ditta appaltatrice del servizio. "Cominciamo il ciclo di interventi alla vigilia della primavera – commenta l’assessore al Verde urbano Alessandro Uguccioni – Due le squadre impegnate, una che dall’ingresso di Cattolica scenderà verso il centro e l’altra che invece partirà dalla zona delle Navi e si muoverà verso Gabicce. Gli sfalci riguarderanno anche i parchi cittadini e le scuole, passando per le principali zone turistiche. Si tratta di lavori che restituiranno una città più ordinata e curata sul fronte del patrimonio verde anche in vista della Pasqua e degli eventi in programma per le festività". Le lavorazioni verranno eseguite con tecniche di sfalcio più attente all’ambiente e sostenibili. Si applica il cosiddetto ‘mulching’, un metodo di taglio in cui il materiale vegetale viene sminuzzato e non deve essere raccolto e trasportato nelle discariche. "Naturalmente, queste tecniche permettono di incrementare il numero di tagli – spiegano i tecnici – consentendo anche un miglioramento della qualità dei manti erbosi".