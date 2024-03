Verde pubblico, partiti gli sfalci e altri interventi

E’ partito ieri mattina il primo giro di sfalci ed interventi del verde pubblico su tutto il territorio comunale. Con l’anticipo di primavera è partita la programmazione del piano di manutenzione che vede all’opera le squadre di giardinieri di Geat, ditta appaltatrice del servizio. "Questo è il primo giro di interventi – commenta l’Assessore al Verde Urbano Alessandro Uguccioni – che dall’ingresso di Cattolica prosegue fino a interessare i parchi cittadini e le aree ai confini con Misano e Gabicce. Contemporaneamente altre squadre sono impegnate nei diserbi delle principali zone turistiche. Lavori che restituiranno una città più ordinata e curata sul fronte del suo patrimonio verde e che la preparano ad accogliere al meglio i turisti di Pasqua". Le lavorazioni verranno eseguite in maniera ciclica con tecniche di sfalcio più attente all’ambiente e che permettono di consumare meno carburanti derivati dal petrolio. "Infatti il "mulching" è un metodo di taglio in cui il materiale vegetale viene sminuzzato e non deve essere raccolto e trasportato nelle discariche – spiegano i tecnici –. Naturalmente, queste tecniche permettono di incrementare il numero di tagli, consentendo anche un miglioramento della qualità dei manti erbosi. Il poco materiale vegetale depositato si decompone aumentando la capacità di ritenzione idrica e la quantità di humus a disposizione dei tappeti erbosi. Insomma più qualità, più ambiente, meno inquinamento".

lu.pi.