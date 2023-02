Verità e menzogne su Lotta Continua

A 47 anni dal congresso nazionale con cui, proprio a Rimini, si sciolse Lotta continua, torna Guido Viale, leader dell’organizzazione rivoluzionaria. Con Niente da dimenticare, verità e menzogne su Lotta continua l’autore offre una visione circostanziata di quel fenomeno generazionale e politico sfociato nel suo cammino nei Nuclei Armati Proletari. La presentazione si terrà domani alle ore 16:30 al Museo della Città. ‘Niente da dimenticare’ offre una chiave di comprensione sul processo ad Adriano Sofri, mandante, nelle carte processuali, dell’omicidio del commissario Calabresi. Sofri, secondo l’analisi, viene incolpato per aver contribuito, con Lotta continua, a smascherare il cuore del progetto della ‘strategia della tensione’. È il capro espiatorio oppure il custode del pensiero in seno al movimento anarco-comunista. Invece di sostenere che il mandante del delitto Calabresi è un mandante collettivo, e non Adriano Sofri, "il leader aveva voluto difendere la generazione del ’68". Fatti e verità: nella fenomenologia di LC s’incrociano le teorie sul terrorismo nero. E avversità. "Su Sofri credo di essere stato in grado di smontare il meccanismo che ha presieduto il processo", dice Viale. La memoria, poi, torna a Leonardo Marino. È lui l’autista del commando che uccise Calabresi. Si pentì puntando il dito su Sofri. Ma "il vero imputato di questo processo era la cultura dei sessantottini". Una precisazione plausibile. Insomma da scoprire c’è un quadro sincero su cosa sia stata LC: "Mi sono basato su fatti storici ed esperienza personale", spiega Viale. Che con un’attenta analisi è in grado di "smontare" l’impianto accusatorio verso Sofri, ripercorrendo fra le pagine la genesi di un movimento che al marxismo aveva dato un taglio anarchico-libertario declinando in modi opinabili le idee della "democrazia di base".

La partita di Lotta continua si gioca su un campo minato dove i player furono gli operai, oppositori dei contratti collettivi nazionali. Lotta continua cresce dandosi un ruolo non parlamentare. Come in tutti i fenomeni giovanili, conta l’irrazionalità che degenererà nel terrore. Le manifestazioni e la Rimini degli operai che lavorano pretendendo più diritti. Lotta continua, infine, si diede un volto antisistema. Si definì partito presentandosi alle elezioni politiche del 1974. Nel 1976 la rimpatriata a Rimini per dire basta. Gli anni del terrore e la barbarie di Moro due anni più tardi seguiranno. Ma c’era un filtro materno al dissenso degli agitatori, quel movimento femminista in grado di "falciare l’erba ai piedi di Lotta continua" razionalizzandolo. E c’è un filo conduttore in questa storia di anarchici che ci porta ai tempi d’oggi. Viale non ha dubbi: "Solidarietà a Cospito, il 41bis è una vera e propria tortura contraria alla costituzione".

Andrea G. Cammarata