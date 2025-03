La verità di Manuela nell'interrogatorio fiume: dubbi sui minuti di vuoto

Rimini, 5 marzo 2025 – È entrata in procura come persona informata sui fatti. E ne è uscita, dopo quasi 13 ore di interrogatorio, da indagata per favoreggiamento. Erano le 9.25 quando la Bianchi è arrivata al palazzo di giustizia di Rimini per rispondere alla convocazione del pm che coordina le indagini, Daniele Paci. Al contrario delle precedenti rese di sommarie informazioni testimoniali, però, Manuela ieri non è entrata in procura dall’ingresso principale, bensì dal retro per evitare l’assalto dei cronisti assiepati fuori dal tribunale e ’scortata’ dagli agenti della squadra mobile oltre che dal proprio avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan.

Caso Pierina, Manuela Bianchi ora indagata per favoreggiamento e Louis Dassilva, al momento unico indagato per il reato di omicidio volontario pluriaggravato

Quasi subito è iniziato il confronto tra la Bianchi e gli investigatori, ascoltata inizialmente come persona informata dei fatti, focalizzandosi sul giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina. La mattina di quel 4 ottobre 2023 infatti ci sarebbe un pugno di minuti, una decina per la precisione, che non quadrerebbero a chi indaga sul delitto di via del Ciclamino 31.

Omicidio Paganelli, Manuela Bianchi all'uscita dell'interrogatorio fiume con il consulente Barzan alla guida

Dieci o undici minuti di silenzio, di vuoto, di dubbi. Minuti trascorsi (dalle 8.09 e le 8.20) dal momento in cui Manuela trova il cadavere della suocera nello scantinato dietro la porta tagliafuoco e la chiamata ai soccorsi. Minuti cruciali e perciò subito messi dagli investigatori sul tavolo, ma ai quali la giustificazione fornita da Manuela non è tornata. Secondo chi indaga, la donna in quel momento avrebbe incontrato sulla scena del crimine proprio il suo ex amante, Louis Dassilva, al momento unico indagato per il reato di omicidio volontario pluriaggravato. Una circostanza tuttavia negata dalla Bianchi in fase di sit anche ieri.

Ed è stato proprio questo punto a portare la procura a iscrivere la donna nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento. Chi indaga disporrebbe di nuovi elementi, compresa una consulenza fonica compiuta sulla registrazione della telecamera nel garage e risalente al momento del ritrovamento di Pierina da parte della nuora (la stessa telecamera che catturò anche le urla di morte della 78enne pensionata la sera prima), che porterebbero a una ricostruzione diversa di quella mattina rispetto a quanto riferito da Manuela, che ha sempre sostenuto di non ricordare bene cosa fece in quei minuti.

L’iscrizione della Bianchi al registro degli indagati ha aperto ieri le porte a una seconda fase del confronto, quando intorno alle 11.30 Manuela ha continuato a rispondere alle domande del pm, ma nella nuova e meno confortevole veste di indagata per favoreggiamento. Un interrogatorio fiume. Andato avanti sino alle 22 e che ha toccato diversi aspetti del giallo: dalla relazione clandestina tra Manuela e Louis alla sera dell’omicidio, fino, di nuovo, alla mattina del ritrovamento del cadavere da parte della stessa Manuela ed alcune intercettazioni in questura tra lei e Dassilva.

Il consulente della Bianchi, Davide Barzan, al termine dell’interrogatorio ieri sera ha poi brevemente riassunto: “Manuela ha dato la sua versione e la sua verità, finalmente ha collaborato con gli organi inquirenti. Ora è molto provata, ma ha detto la verità”, senza sbilanciarsi oltre su quale sia il contenuto di tale verità.

Davanti alla procura nel corso della giornata ha stazionato anche Loris, il fratello di Manuela, che riguardo ai minuti di vuoto ha spiegato: “Lei non ricorda se ha visto o parlato con qualcuno. Manuela mi ha detto più volte di aver fatto tutto di corsa e di non aver visto nessuno. Se mi avesse mentito? Mi farebbe arrabbiare”.