Verso il piano urbanistico Nuovi modelli sul tavolo

Nuovi modelli di sviluppo, una crescita economica importante e un approccio "collettivo" al cambiamento. Il secondo appuntamento del ciclo di incontri "è futuro presente" – tenutosi giovedì 29 giugno in un luogo simbolico come il capannone dell’impresa F.lli Anelli – si è rivelato un vero successo che insiste sul "percorso partecipativo" per il Piano urbanistico generale di Santarcangelo (Pug). All’evento hanno partecipato numerosi imprenditori dei settori dell’agricoltura, del commercio, dell’edilizia, ma anche liberi professionisti, sindacalisti, associazioni di categoria e parti sociali, nonché diversi cittadini. I relatori hanno delineato il futuro di una Santarcangelo che guarda al concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Sottolineata, poi, la crescita economica, che nell’ultimo periodo è superiore a quella registrata in media in Italia ma anche in Romagna.

A ciò si aggiunge pure la ripresa occupazionale, con le imprese che rispetto al periodo pre-Covid hanno aumentato l’occupazione del 9%. Dal canto suo Federico della Puppa, esperto di pianificazione strategica e di economia territoriale, ha toccato i temi della sostenibilità e dell’economia circolare, suggerendo un focus sugli elementi che caratterizzano il territorio urbanizzato. "Quando si parla di pianificazione – ha spiegato – l’attenzione è tutta sul dato economico, cioè sulle cose e non sulle persone e sulle loro relazioni". "Ci dobbiamo invece chiedere a chi serve la città – continua della Puppa – e da cosa è composto un territorio perché oltre alle qualità materiali, sono presenti relazioni, elementi identitari e aspetti locali". Presente all’incontro, inoltre, l’assessore Sacchetti che ha spiegato in quale modo l’entrata del Pug nei tradizionali spazi di lavoro rappresenti l’esempio di una riconversione utile a riflettere sull’economia del territorio". "I luoghi – prosegue Sacchetti – diventano contenitore, contenuto e oggetto di un sistema importante di trasformazione della città". Non a caso, il primo ciclo si concluderà il 13 luglio in piazza Ganganelli, in coincidenza con Santarcangelo Festival.

Andrea G. Cammarata