Verso il weekend degli innamorati,. Cattolica punta sul lungomare delle panchine

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio la Regina lancia il proprio weekend di San Valentino, con le panchine tematiche di Cattolica "create" dai bagnini stessi tra arenile e stabilimenti in riva al mare e con tre incontri davvero speciali. Musica, parole, cinema e cultura saranno i temi delle conversazioni e degli eventi organizzati dal Comitato Le Spiagge di Cattolica, per festeggiare gli innamorati di tutte le età.

Venerdì 14 febbraio alle ore 16, presso la Panchina della Felicità (Stella Marina, zona 46), i musicisti dell’Accademia Musicale di Cattolica "Giorgio Della Santina" rappresenteranno un excursus delle più belle canzoni d’amore di tutti i tempi.

Sabato 15 febbraio alle ore 16.00, presso la Panchina dei Baci (Oasis, zona 70/71), il critico cinematografico Valerio Guslandi, caporedattore della rivista Ciak, autore e docente, racconterà aneddoti e storie inedite relative ai baci più celebri della storia del cinema.

Infine domenica 16 febbraio alle ore 11, presso la Panchina della Lettura (Altamarea Beach Village, zona 105), l’autrice Claudia Venuti terrà una piacevole conversazione sul tema dell’amore fra ironia e romanticismo grazie ai suoi libri "Pensavo fosse amore invece era un caso umano", "Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio", "Passi", "Io ti voglio felice" e "Dove ti trovo?".

Inoltre verrà organizzato un contest fotografico "Kiss me, please" per invitare passanti e turisti ad immortalarsi in un selfie a tema bacio, taggando #lespiaggedicattolica e postandolo sui social. "La foto più simpatica, romantica e originale sarà premiata con la T-Shirt esclusiva delle Spiagge di Cattolica e con un biglietto ingresso per un concerto del calendario estivo all’Arena della Regina" concludono gli organizzatori.

lu.pi.