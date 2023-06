Verso le elezioni, Bucci fa un passo indietro

Meno di un anno alle elezioni comunale. Gabriele Bucci, lei si ricandida a sindaco?

"Non mi ricandido".

Come mai questa scelta?

"Ho già visto com’è andata nel 2019: prima lista di opposizione col 18,6% dei voti, difficile ripetere quel risultato".

La sua lista civica ci sarà?

"Io continuerò a fare politica, con nuove persone, idee, progetti. Sempre, come fatto finora, all’insegna delle proposte per la città".

Vede un possibile candidato per sfidare il centrodestra?

"Francamente oggi non lo vedo, nè civico nè politico".

Una vittoria è possibile?

"Se il parametro fossero le europee del 2019, al Pd che si fermò al 20,48% serve un alleato in grado di arrivare al 22%. Non resta che un’alleanza con i 5 Stelle, che raggiunsero il 12,7 alle comunali e il 14,7 alle europee. Ma senza una forte civica capace di prendere dal 10 al 15% dei voti non ci sarebbe partita tra centrodestra e centrosinistra. E poi..."

Dica.

"Gli elettori valuteranno l’operato delle forze politiche in questi 5 anni, sommando il giudizio nazionale a quello locale".

Quindi?

"Ad oggi il centrodestra sembra meglio posizionato come strategie e consensi. Ma ’cè anche un forte partito degli astensionisti. Alle ultime comunali l’affluenza alle urne arrivò al 67,89%. Un terzo dei cittadini non ha votato. Numero che potrebbe aumentare. Il che agevola il centrodestra".

Insomma, strada in discesa per il centrodestra a Bellaria Igea Marina?

"Al momento sembra così, ma vedremo dopo l’estate se scatta la voglia di competere".

Crede che Filippo Giorgetti sarà confermato candidato?

"Normalmente si concede al sindaco uscente un secondo mandato. Ma non è detto che il candidato vada di nuovo a Forza Italia, dopo la scomparsa di Berlusconi. Fratelli d’Italia, che alle politiche ha raggiunto il 36,8% dei voti, potrebbe raccogliere anche alle comunali gran parte dei consensi prima orbitanti in area FI, spostando il baricentro verso destra".

Anche in consiglio...

"Appunto. Non va dimenticato che per governare conta molto quanti consigliere ogni forza pollitica riuscirà a eleggere. Se FdI facesso uno stretto accordo politico con la Lega metterebbe in grossa difficoltà l’eventuale sindaco di Forza Italia, sia in consiglio che in giunta. E poi la scelta del candidato dipende anche da accordi politici di livello almeno regionale tra partiti della coalizione. Molto dipende dalla tenuta di FI di qui a inizio 2024, dopo la scomparsa del fondatore".

Mario Gradara