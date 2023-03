Verso una città cardioprotetta: installati altri cinque defibrillatori

E’ stata completata l’installazione di ulteriori tre defibrillatori, presso gli ambulatori medici di Trarivi, San Savino e Taverna. I nuovi defibrillatori recentemente installati sono cinque, mentre sui quattro già presenti, sono stati eseguiti interventi di manutenzione. Tutti gli apparati sono stati censiti dal servizio medico sanitario 118, che ne conosce ora l’esatta ubicazione in caso di necessità. E’ stata anche stipulata apposita convenzione per la manutenzione periodica, al fine di garantirne il costante e corretto funzionamento. Per consentire l’utilizzo dei defibrillatori da parte dei cittadini in caso di emergenza e assenza di operatori sanitari, l’Amministrazione Comunale favorirà l’organizzazione di specifici corsi di formazione.

I nuovi defibrillatori per la precisione si trovano nei seguenti luoghi: San Savino, ambulatorio medico; Croce, scuola primaria; Monte Colombo, ex municipio e ambulatorio medico; Taverna, ambulatorio medico comunale; Santa Maria del Piano, ambulatorio medicocircolo; Montescudo, municipio e ambulatorio medico; Trarivi, ambulatorio medico; Impianto sportivo Via Peschiera, Montescudo; Impianto sportivo Via Chitarrara, Taverna.