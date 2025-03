Vertice coi residenti sui lavori a Bellariva

Il punto sui lavori in piazzale Toscanini. Il cantiere va avanti, come le progressive limitazioni e gli inevitabili disagi. Martedì alle 18 nella sala della parrocchia di Bellariva, in viale Regina Margherita 41, si terrà un nuovo incontro pubblico per aggiornare residenti e operatori sui lavori del Piano di salvaguardia della balneazione. Si parlerà del cantiere in piazzale Toscanini, sotto il quale è in corso la realizzazione del nuovo impianto di accumulo che migliorerà la gestione delle acque piovane a prevenzione di allagamenti. Un’opera che si integra con l’altro cantiere in corso a Rivazzurra, alla fossa Rodella.