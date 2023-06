Vertice del centrodestra, le civiche restano fuori

Il centrodestra si incontra per fare il punto e impostare le strategie da qui alle prossime, eventuali, elezioni comunali. Di per sé non sarebbe una novità, se non fosse per il fatto che al tavolo si sederanno solo i partiti del centrodestra, il che significa Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Per il momento non ci saranno le civiche, dunque tutta l’area che ha governato per otto anni con la sindaca Renata Tosi, mentre i partiti erano relegati a un ruolo di gregario. L’incontro a tre di domani appare come la volontà di affermare un ordine nuovo, dove a dare le carte in vista delle prossime elezioni sono i partiti e non più le civiche della ex sindaca.

La Lega si presenta al tavolo con assi pesanti in mano, essendo stata la forza politica che ha condotto la battaglia legale al Tar, vincendola. Le quotazioni del Carroccio e di Elena Rafaelli, ex parlamentare, sono in crescita. Fratelli d’Italia cercherà di imporre linee e strategie, e non subirle come accaduto in passato, forte del consenso popolare mai stato così forte, e della leadership nel governo. Forza Italia è in un momento complicato, ma il coordinatore Maggioli ha detto da subito che nella coalizione i partiti devono essere centrali, dunque è della partita. L’incontro a tre è solo un inizio, ma equivale a un messaggio per chi prevedeva la riproposizione di equilibri già visti nelle elezioni del passato con i partiti a fare da spalla alle civiche, fagocitati in termini di consenso elettorale dalle liste legate alla ex sindaca. E’ ancora presto per parlare di candidati sindaci. Se il Consiglio di Stato dovesse cambiare la sentenza limitando il nuovo voto alle sole sezioni irregolari (12), il centrodestra dovrebbe ripresentarsi con il candidato Caldari, e per i partiti i margini per cambiare gli equilibri nel centrodestra sarebbero minimi. Se verrà confermato l’annullamento delle elezioni si scatenerà la prova muscolare per imporre il candidato.

a.ol.