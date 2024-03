Vertice del centrodestra sulla candidatura di Tonini

Marcello Tonini c’è, e questo sta creando non poche discussioni nei partiti di centrodestra. I vertici provinciali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia faranno il punto questa sera. La discesa in campo di Tonini ha preso in contropiede soprattutto FdI. Trovare un’alternativa con una nuova candidatura a tre mesi dal voto diventa complicato. Ma nel centrodestra è complicato anche spendersi in un appoggio ufficiale all’ex direttore dell’Ausl Romagna. La formazione politica di Tonini è avvenuta a sinistra, tanto da essere sempre considerato una figura legata al centrosinistra. Dal partito di Meloni potrebbe anche non arrivare un endorsement ufficiale, ma la presenza di esponenti legati al centrodestra nella lista civica di Tonini non passerebbe inosservata. La verità è che al momento, Tonini a parte, un candidato alternativo al sindaco uscente Fabrizio Piccioni, non c’è. Quanto basta per attirare sull’ex direttore dell’Ausl anche le attenzioni dei Cinquestelle. "Ad oggi non abbiamo deciso se e con chi correremo - ammette Mariano Gennari, coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle -. Se sosterremo un progetto vogliamo esserne anche protagonisti. Abbiamo persone valide. La cosa certa è che il candidato da sostenere come la lista dovranno essere di area progressista. Tonini è una persona che stimo". I contatti tra M5s e Pd appaiono fermi da mesi. I pentastellati non andrebbero mai a braccetto con il centrodestra, ma sei partiti di destra non entrassero nella lista di Tonini le cose potrebbero cambiare.

a.ol.