Vertice sul futuro della sanità in provincia. L’Ausl punta su potenziamenti e restyling

C’è l’ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, con una nuova sala d’attesa transitoria, e c’è il progetto di ristrutturazione del blocco operatorio all’ospedale di Santarcangelo. Tanti, appunto, gli interventi in corso o programmati alle strutture sanitarie che assistono la popolazione della provincia e che martedì sera sono stati al centro del vertice a Palazzo Garampi dove i dirigenti dell’Ausl Romagna hanno incontrato i rappresentanti della provincia e dei distretti sanitari Nord e Sud. Un confronto nato dalla necessità di fare il punto e discutere del futuro della sanità sul nostro territorio. Un’occasione che ha messo in evidenza la voglia di unità e collaborazione tra le parti nel portare avanti gli obiettivi prefissati dall’agenda stilata sulle politiche sanitarie.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il presidente del distretto di Rimini Kristian Gianfreda, oltre alla presidente del comitato di distretto di Riccione e sindaca Daniela Angelini, il direttore del distretto di Rimini Mirco Tamagnini e il direttore del distretto di Riccione Ardigò Martino. Alla tavola rotonda, si sono poi seduti anche il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti (vice presidente Ctss della Romagna), il consigliere provinciale con delega alle politiche socio-sanitarie e sindaca di Cattolica Franca Foronchi, oltre ai dirigenti Ausl Tiziano Carradori (direttore generale) e Francesca Bravi (direttrice sanitaria).

Nel corso della riunione sono stati dunque fissati gli obiettivi nell’ambito di un percorso di lavoro che si sviluppera nei prossimi dodici mesi. Tra gli interventi di maggiore rilievo è stata dunque posta l’accento sull’ampliamento del Pronto soccorso dell’Infermi con una nuova sala d’attesa transitoria, ma anche la realizzazione delle case di comunità a Viserba e Miramare oltre all’ampliamento del parcheggio davanti all’ospedale Infermi e la nuova palazzina materno-infantile. Allargando poi lo sguardo alla provincia, tra i progetti più corposi compare la ristrutturazione del blocco operatorio dell’ospedale di Santarcangelo e la realizzazione dell’ospedale di comunità a Novafeltria con i fondi del Pnrr, oltre al nuovo reparto dialisi. A Riccione invece sono in programma la demolizione della direzione sanitaria e il reparto di oculistica, mentre a Cattolica è prevista la nuova casa della comunità.

"Esprimiamo la nostra profonda soddisfazione per il lavoro svolto dall’Azienda Sanitaria in un momento storico particolarmente complesso per il sistema sanitario nazionale – hanno dichiarato congiuntamente il Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla Sanità e presidente del distretto Kristian Gianfreda –. Riconosciamo che ci troviamo in una fase di transizione significativa, caratterizzata da sfide importanti quali l’inverno demografico e l’aumento dei costi sanitari. La nostra provincia mantiene due caratteristiche distintive: la vocazione turistica, che amplifica la domanda di servizi dovendo assistere i ‘residenti temporanei’, e una gestione storicamente efficiente con una spesa sanitaria contenuta rispetto ad altri territori regionali. Il nostro impegno si concentra sulla difesa e il miglioramento dei servizi, come evidenziato dall’implementazione dei nodi territoriali di salute. Tuttavia, la qualità del nostro sistema sanitario richiede un confronto costruttivo anche sui tavoli regionali e nazionali, poiché le sfide attuali superano la dimensione locale e necessitano di soluzioni coordinate a più livelli istituzionali".

Francesco Zuppiroli