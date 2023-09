Vertice sulla pesca: "Bisogna fare rete"

Incontro sul futuro Gal - Gruppo di Azione Locale - Pesca e Acquacoltura Costa Emilia-Romagna, ieri mattina in Comune. "Nella consapevolezza che il settore della pesca e dell’acquacoltura rappresentino una realtà economica di grande rilievo per gli addetti, i pescatori e gli imprenditori ittici del territorio, l’amministrazione ha caldeggiato e promosso l’incontro odierno, dopo aver aderito al partenariato del Gal Costa Emilia-Romagna. Il sindaco Filippo Giorgetti ha sottolineato l’importanza del lavoro di rete messo in campo dal soggetto capofila Delta 2000, avanzando proposte coerenti con le priorità e gli obiettivi nazionali ed europei: per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile, per la salvaguardia delle risorse acquatiche e della biodiversità". Annunciati momenti formativi in occasione dell Festa della Piadina.