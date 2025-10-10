Vertici di Confindustria. Il debutto di Peraboni

Cambio ai vertici della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna. Nel corso dell’assemblea che si è svolta mercoledì scorso nella sede riminese dell’associazione, è stato eletto Corrado Peraboni (amministratore delegato di Ieg Italian Exhibition Group) come vicepresidente suppletivo di delegazione. La sua nomina arriva a seguito del passaggio di Andrea Albani – già vicepresidente di delegazione – al ruolo di vicepresidente di Confindustria Romagna con delega al territorio, incarico ottenuto lo scorso 26 giugno. Un cambiamento che completa il ricambio interno avviato nei mesi scorsi, con Albani che ha recentemente raccolto il testimone alla guida della delegazione da Alessandro Pesaresi, in carica dal 2021 al 2025. La squadra attuale della delegazione riminese è quindi composta da Andrea Albani (Santa Monica) come presidente, Laura Fincato (AIRiminum 2014) e Corrado Peraboni come vicepresidenti, e dai consiglieri Enrico Aureli (Scm Group), Simone Badioli (Aeffe Group) e Giacomo Fabbri (Vulcan). Gli imprenditori presenti hanno approfittato dell’occasione per un confronto sullo stato dell’economia territoriale. A fare il punto è stato proprio Andrea Albani: "Stiamo affrontando un periodo storico caratterizzato da continui mutamenti e da un panorama geopolitico incerto. Ma vogliamo rimanere fiduciosi pensando al fatto che possiamo contare su aziende dinamiche che portano sviluppo e occupazione. Negli ultimi anni Rimini ha registrato un nuovo fermento che apprezziamo, ma che per consolidarsi necessita di altri interventi: per l’innovazione e infrastrutturali, tra cui più attenzione alla mobilità, piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione turistica".