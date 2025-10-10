Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati Maestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaVertici di Confindustria. Il debutto di Peraboni
10 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Vertici di Confindustria. Il debutto di Peraboni

Vertici di Confindustria. Il debutto di Peraboni

L’ad di Ieg nominato vice presidente della delegazione riminese guidata da Andrea Albani dopo l’uscita di Alessandro Pesaresi.

Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg

Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg

Cambio ai vertici della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna. Nel corso dell’assemblea che si è svolta mercoledì scorso nella sede riminese dell’associazione, è stato eletto Corrado Peraboni (amministratore delegato di Ieg Italian Exhibition Group) come vicepresidente suppletivo di delegazione. La sua nomina arriva a seguito del passaggio di Andrea Albani – già vicepresidente di delegazione – al ruolo di vicepresidente di Confindustria Romagna con delega al territorio, incarico ottenuto lo scorso 26 giugno. Un cambiamento che completa il ricambio interno avviato nei mesi scorsi, con Albani che ha recentemente raccolto il testimone alla guida della delegazione da Alessandro Pesaresi, in carica dal 2021 al 2025. La squadra attuale della delegazione riminese è quindi composta da Andrea Albani (Santa Monica) come presidente, Laura Fincato (AIRiminum 2014) e Corrado Peraboni come vicepresidenti, e dai consiglieri Enrico Aureli (Scm Group), Simone Badioli (Aeffe Group) e Giacomo Fabbri (Vulcan). Gli imprenditori presenti hanno approfittato dell’occasione per un confronto sullo stato dell’economia territoriale. A fare il punto è stato proprio Andrea Albani: "Stiamo affrontando un periodo storico caratterizzato da continui mutamenti e da un panorama geopolitico incerto. Ma vogliamo rimanere fiduciosi pensando al fatto che possiamo contare su aziende dinamiche che portano sviluppo e occupazione. Negli ultimi anni Rimini ha registrato un nuovo fermento che apprezziamo, ma che per consolidarsi necessita di altri interventi: per l’innovazione e infrastrutturali, tra cui più attenzione alla mobilità, piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione turistica".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata