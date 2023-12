Verucchio accende il suo Natale. Ecco gli eventi fino alla Befana

Anche Verucchio accende il suo Natale. E lo fa con un ricco cartellone di appuntamenti. La prima novità è la direzione artistica: non c’è più GM, ma Sergio Casabianca e con la collaborazione di Cooperativa Atlantide, Avis, Artefonia, scuole di ballo e Banda Musicale Città di Verucchio. Il cartellone si aprirà venerdì 8 dicembre con una serie di appuntamenti inaugurali nel capoluogo e a Villa Verucchio. È qui che alle 16 si darà il la al cartellone con il concerto delle live band Junior e Teens Artefonia, seguito alle 17 dall’accensione dell’albero di Natale e da un Concerto di Natale dell’"Accademia Musicale Artefonia". In Piazza Malatesta, nel capoluogo, l’accensione dell’albero è prevista alle 18 e sarà seguita dal concerto Natalizio del "Surprise Christmas Choir". Domenica 17 spazio invece al cabaret con Duilio Pizzocchi di scena alle 17.30 in Piazza Europa. Nel carnet verucchiese c’è musica per tutti i gusti, ma anche cabaret, laboratori creativi e letture per bambini in biblioteca, originali visite guidate e iniziative alla scoperta della Rocca Malatestiana e del Museo Civico Archeologico (da Rocca Noir dell’8 dicembre alla doppia degustazione in grotta). E ancora i tradizionali Pasquaroli, Archeonatale e minicampus. Senza dimenticare le tante iniziative del Natale Solidale che portano un pensiero concreto alle persone più in difficoltà. A chiudere il sipario sarà la Grande Festa dell’Epifania, sabato 6 gennaio: si partirà con i tradizionali Pasquaroli a Verucchio mentre a Villa alle 17.30 il Concerto di Sergio Casabianca e Le Gocce.

m.c.