Verucchio al centro della musica. Sul palco Elio e i Quintorigo

Un viaggio tra tradizione e modernità: a Verucchio torna il Music festival. La 41esima edizione porta in scena Elio, gli Eugenio in via di Gioia, John De Leo e i Quintorigo assieme ad un’inedita parte del festival dedicata agli appuntamenti con le tradizionali musiche medioevali e non solo. Si parte il 18 luglio alle 21 (stesso orario per tutti gli appuntamenti) con i grandi concerti in piazza Battaglini, sul sagrato della chiesa della Collegiata e a rompere il ghiaccio toccherà ai Quintorigo e John De Leo in ‘Voglio tornare rospo’, nel 25esimo anniversario dall’uscita di ‘Rospo’. A seguire, il 19, una scorpacciata di comicità con Elio e il suo ‘Quando un musicista ride’ e la settimana dopo, il 25, si partirà per l’America con i ritmi della Original Blues Brothers band, firmata da Dan Aykoryd e Judith Belushi. A chiudere la prima parte del cartellone verucchiese saranno gli Eugenio in via di Gioia, con il loro tour estivo ‘L’amore è tutto’ in un mix tra pop, folk e indie; per una festa collettiva fatta di leggerezza.

"Il Music festival è un evento a cui teniamo molto – dice la sindaca di Verucchio Lara Gobbi -. Quest’anno l’evento sarà potenziato e al fianco del nostro storico festival ci saranno anche appuntamenti speciali con una musica un po’ diversa". Assieme concerti a pagamento, con i biglietti già acquistabili sui siti di ticketone e ticketmaster, ci saranno infatti cinque eventi ad ingresso gratuito (tutti alle 20 nella chiesa del Suffragio). Il primo di questi apre ufficialmente il Verucchio music festival il 15 luglio. ‘A suon di pifferi’ porta in scena un concerto in pieno stile Quattrocentesco. Poi ancora il 17, ‘Donne di grazie e di maestà’, un omaggio al gentil sesso in cui tre cantanti renderanno omaggio alle compositrici italiane del ‘600. Il 20 luglio sarà il turno di ‘Tre voci per tre lumi’ e dell’opera Barocca del ‘700 con le voci di tre tenori tra amore, fede e gloria. Il giorno dopo andrà in scena Agnese Contadini con l’orchestra Camerata del Titano sulle musiche dei compositori americani del Ventesimo e Ventunesimo secolo e a chiudere il 23 luglio il concerto del fisarmonicista Sergio Scappini. Inoltre dal 15 al 26 luglio saranno in mostra ‘I primi 20 anni del Verucchio festival 1984-2004’ allestita nel porticato del comune di Verucchio.

Federico Tommasini