Verucchio aumenta i posti al nido. A Sant’Agata apre il primo asilo

Due nuovi asilo nido per la Valmarecchia. Quello di Sant’Agata Feltria è una novità assoluta, molto attesa dalla popolazione. A Villa Verucchio è stata aperta una terza sezione che permetterà a tante famiglie di usufruire del servizio. Il nido a Sant’Agata Feltria, inaugurato pochi giorni fa (nella foto), per ora può ospitare fino a 7 bambini. Il servizio è fondamentale per le giovani coppie del paese. Saranno le suore di Padre Agostino da Montefeltro a gestire la struttura. L’idea è nata due anni fa. "Alla mia proposta di aprire e gestire un asilo nido – racconta l’assessore Emanuel Peruzzi - con grande spirito di collaborazione le religiose hanno accettato, nonostante i piccoli numeri e i modesti introiti che avranno". Con appena 7 posti, per l’amministrazione non sarebbe stato economicamente sostenibile gestire il nido o affidarlo a una cooperativa. Grazie alle suore è stata trovata la soluzione ideale.

Buone notizie anche per Verucchio. A Villa è stata aperta una nuova sezione, la terza, dell’asilo nido ’Il grillo parlante’. Dall’1 gennaio la sezione accoglierà altri 14 bambini oltre ai già 39 frequentanti. L’esigenza di aprire un’altra sezione nasce dalle lunghe liste di attesa degli ultimi tre anni e dalla conseguente impossibilità per molte famiglie di accedere a questo servizio, fondamentale per la comunità. L’assessore Claudia Pazzini ha reperito ogni risorsa possibile in bilancio per rispondere celermente a questa necessità dei verucchiesi.

m.c.