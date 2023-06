Verucchio, bilancio approvato ma Tonni lascia la maggioranza

Bilancio approvato, ma a Verucchio la maggioranza perde pezzi. Ha deciso di dare l’addio Alberto Tonni, non in linea con le decisioni del gruppo. "Mi muoveva il bene del paese. Crescenti divergenze di pensiero e opinione sono divenute inconciliabili con la serena prosecuzione del mio incarico – spiega Tonni - così da indurmi ad assumere, con inevitabile e doverosa determinazione, le dimissioni". La sua delega agli eventi e ai rapporti con frazioni sarà assegnata a breve.

Nonostante l’addio polemico di Tonni, la maggioranza è riuscita ad approvare il rendiconto del bilancio del 2022. Con una parte dell’avanzo libero di bilancio sono stati finanziati gli interventi per la struttura polivalente Ex Canonica a Villa, per il parco Marecchia e il rinnovamento degli impianti. La copertura dei servizi a domanda individuale (nido, mense e servizi cimiteriali) è del 64.57%, ben oltre quanto richiesto. "Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti senza incrementare la pressione fiscale, non accendendo nuovi mutui (rimborsando quelli esistenti), e senza chiedere prestiti – dice l’assessore al bilancio Roberto Sandon – Restano inalterate sia le tariffe sia le esenzioni Tari, che copriremo stanziando 7.500 euro".

L’avanzo è di oltre 4.529.000 euro: 2.319.000 accantonati, altri 586.000 vincolati e 691.000 destinati agli investimenti, mentre la parte disponibile è pari 932.000 euro, in parte già utilizzati. L’avanzo libero disponibile è risultato così di 498.500 euro. "Sempre alla struttura polivalente ex Canonica vengono destinati 691.000 euro dell’avanzo per investimenti e altri 126.000 di quello vincolato. Fra le manovre, si registra l’uso del fondo di solidarietà comunale (per una somma pari a 70.000 euro) per finanziare due nuove assunzioni di personale".

m.c.