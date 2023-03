Verucchio continua a festeggiare la donna con un poker di iniziative contro la violenza

Verucchio continua a sventolare le mimose. E lo fa con un poker di iniziative che celebrano la Festa della Donna fino a domenica prossima. Lunedì è andato in scena un doppio confronto con gli alunni delle scuole medie di Verucchio e Villa Verucchio nell’ambito del progetto ’Donne giuste dell’umanità’. A condurre gli incontri con i giovani alunni sono state le studiose Patrizia Di Luca e Francesca Panozzo, mentre la sindaca Stefania Sabba e la conigliera con delega alle Pari Opportunità della Provincia Barbara di Natale hanno illustrato lo spirito di questa declinazione teatrale del cartellone di iniziative. "Provincia, Comune di Verucchio e Istituto Storico della Resistenza propongono questo progetto di valorizzazione di figure che hanno scelto di non rimanere in silenzio e far valere i propri diritti – ha detto la Di Natale –. L’obiettivo è prendere questi esempi virtuosi perché possiate poi trasmetterli nella vostra vita. Il nostro compito è proteggere i diritti di tutti". Il cartellone di ’Donne nella storia 2023’ si concluderà domenica al Teatro Eugenio Pazzini con un Reading teatrale di Marina Massironi sulle note dei musicisti di Rimini Classica.

m.c.