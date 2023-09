Verucchio, da chiesa a casa della cultura: il progetto sarà scelto con il voto dei cittadini

L’ex chiesa del Suffragio di Verucchio diventerà un polo culturale: ospiterà un centro convegni e congressi, una sala concerti e la sede del fondo librario e archivistico ’Scalia’. Il Comune ha lanciato un concorso di idee, una "chiamata alle menti" di tecnici e creativi per progettare la riqualificazione dell’ex chiesa. Dieci i progetti presentati, uno è stato escluso – per irregolarità della proposta – tutti gli altri sono stati esposti (in forma anonima) a Verucchio, fino alla settimana scorsa. Inizialmente il progetto prevedeva l’aggiudicazione entro il 31 agosto, ma i termini della partecipazione sono stati prorogati e di conseguenza anche l’assegnazione. Anche la popolazione avrà voce in capitolo nella scelta del progetto. Durante l’esposizione del progetto, i residenti hanno potuto ’votare’ quello preferito. I risultati saranno presi ora in esame dalla commissione giudicatrice composta da un esperto storico, un ingegnere, un architetto, un funzionario di ente pubblico e uno della Soprintendenza. Il progetto è ambizioso e oneroso: l’amministrazione mette sul piatto 2 milioni di euro. "L’edificio sarà rigenerato e diventerà un nuovo contenitore polifunzionale in cui sarà ospitata la collezione di libri ‘Fondo Scalia’ e verrà realizzata una nuova sala per incontri, seminari, mostre temporanee e concerti dotata di tutti gli apparati tecnologici necessari", spiega la sindaca Stefania Sabba illustrando la ’filosofia’ alla base dell’intervento.

m.c.