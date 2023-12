Verucchio, due bonus in campo per società e giovani sportivi

Verucchio scende in campo per lo sport e prepara un assist da 10.000 euro per società sportive e under 20 con famiglie in difficoltà economiche. È un gol dal sapore natalizio quello che il Comune realizza sotto l’albero: due bonus per sostenere la pratica sportiva sul territorio. Il primo intervento è un fondo da 5mila euro per società e associazioni che promuovono lo sport senza fini di lucro. I contributi saranno assegnati in maniera proporzionale in base ad una graduatoria che premia diversi aspetti quali gli utenti raggiunti, la storicità della propria attività sul territorio e il buon comportamento tenuto. Si possono ottenere fino a 50 punti sommando il numero di under 20 o over 65 (pratica giovanile o attenzione alla terza età) con status di socio praticante o tesserato in regola. Ma ne vengono assegnati anche in base alla tariffa massima mensile applicata o agli anni di attività nel comune: 5 punti a chi opera a Verucchio da almeno dieci anni, 3 a chi scende in campo fra i cinque e i dieci. Le domande vanno presente entro il 15 dicembre. C’è invece un po’ più di tempo (fino al 27 dicembre) per partecipare al Bonus sport per agevolare la pratica sportiva di giovani di famiglie con particolari difficoltà economiche: stanziati 6.000 euro in favore di cittadini di età inferiore ai 20 anni che svolgano attività sportiva di base. Occorre essere residenti nel Comune di Verucchio negli ultimi 3 anni, avere ISEE uguale o inferiore a 15mila euro e frequentare appunto regolarmente un corso sportivo di base sul territorio, compresa la Repubblica di San Marino. Il contributo massimo singolo è massimo di 300 euro. m.c.