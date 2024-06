Verucchio, è guerra sugli impianti sportivi: "La futura giunta cambi le regole di gestione"

Il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di Verucchio ha fatto storcere il naso a diverse società. Una di queste, la Boar skating, associazione di pattinaggio, ha fatto ricorso al Tar per contestare le nuove norme decise per la concessione degli spazi, giudicate penalizzanti per alcune realtà sportive di Verucchio, inclusa la loro. "Avevamo rinunciato a chiedere ai giudici la sospensiva del provvedimento – ricorda Davide Morri, l’avvocato che assiste la Boar skating – per non pregiudicare l’attività delle varie società sportive". E in una delle ultime udienze il Comune, attraverso i propri legali, si era impegnato a rivedere il regolamento "in tempo utile per settembre, cioè in vista della prossima stagione sportiva". Ma all’udienza di fine aprile "si è scoperto che l’amministrazione non aveva fatto ancora nulla. Sono stati organizzati solo due incontri, insieme ad alcune associazione, senza arrivare a una soluzione". Il tempo stringe, "A distanza di oltre un mese l’amministrazione non ha dato seguito a quegli incontri e pare aver lasciato a metà un percorso cominciato comunque in ritardo. Non è chiaro se questo sia dipeso dal fatto che il mandato dell’amministrazione è terminato, oppure se è stata abbandonata la professata intenzione di redigere un regolamento nuovo che disciplini il prossimo anno sportivo", attacca la vicepresidente della Boar skating Claudia Guidi. Che conclude: "Ci auspichiamo che la nuova amministrazione sappia finalmente trovare la soluzione. In caso contrario, alla prossima udienza (a settembre) saremo costretti a chiedere ai giudici ogni tutela cautelare, affiché venga concessa pari la pari fruizione delle strutture comunali a tutte le associazioni sportive di Verucchio".