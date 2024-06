Verucchio, ecco la giunta: Masini vicesindaco

Promessa mantenuta. A soli 11 giorni dalle elezioni, Verucchio ha la nuova giunta. La squadra scelta dalla sindaca Lara Gobbi, è un mix di esperienza e gioventù, di appartenenza partitica ed esordio assoluto. La prima novità è il numero degli assessori: 5, uno in più rispetto alla giunta Sabba. Ma la prima cittadina vorrebbe assegnare anche alcune deleghe ad altri candidati. "Verificherò con la segreteria le deleghe in capo al sindaco poi deciderò", ammette la Gobbi. Nella squadra c’è Paolo Masini (nella foto), già consigliere nell’amministrazione Sabba: la Gobbi l’ha nominato vicesindaco e assessore a impresa e sviluppo, politiche del lavoro, personale, innovazione tecnologica, servizi sociali e sicurezza e polizia locale. Altri due uomini di lunga esperienza sono Christian Maffei e Luigi Dolci. Al primo, già candidato sindaco nel 2019, un assessorato importante, con deleghe a urbanistica ed edilizia privata, ma anche a trasporto pubblico e viabilità, sport, politiche abitative e famiglia. Torna assessore ai lavori pubblici Luigi Dolci, settore a cui si era dedicato già nel mandato dal 2009 al 2014. A lui anche le deleghe a protezione civile e patrimonio. La novità è Claudia Pazzini, nuovo assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile (lei manager in un’azienda farmaceutica), servizi scolastici ed educativi. è un debutto assoluto anche quello di Maria Antonia Pazzini, già presidente Pro Loco: è lei l’assessore alla cultura, al turismo. "Avevamo le idee chiare sulla giunta che volevamo, considerati i risultati alle urne e le competenze specifiche delle persone", conclude la Gobbi. Che domani celebrerà in municipio il suo primo matrimonio da sindaca

m.c.