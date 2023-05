Verucchio: fa il pieno la boutique solidale Raccolti 2mila euro

La passerella solidale ha fatto il sold out. E tra applausi e acquisti a prezzo simbolico, la quinta edizione della ‘Boutique solidale’ di Villa Verucchio ha raccolto 2.000 euro che devolverà alla Caritas parrocchiale per sostenere le famiglie più in difficoltà. La prima volta dell’iniziativa solidale in piazza Europa si è rivelata un successo. ‘Boutique solidale’ e mercatino second hand hanno aperto alle 10, con diversi stand all’aperto di giacche, pantaloni, camicie e abiti da sera. Alle 17 è andata in scena la sfilata.