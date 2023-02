Verucchio fa scuola in Italia: apre il primo museo dedicato ai rifiuti e agli oggetti ritrovati

Dai relitti di barche ai tronchi trascinati nei fiumi, fino ai portaocchiali e a tanti altri oggetti abbandonati. Materiali che, una volta raccolti e catalogati, verranno esposti nel primo Museo dell’oggetto ritrovato che aprirà a Verucchio, con questa nuova, originale collezione in grado di unire arte, antropologia e ambiente. Istituti simili in Italia non ne esistono, mentre ce sono già in Spagna e Francia.

L’idea è di Gabriele Geminiani, patron del Green Festival Montefeltro e San Marino. La proposta, sulla quale ci si lavora da un po’ di tempo, è arrivata martedì scorso sul tavolo del Comune di Verucchio, durante un incontro con la sindaca Stefania Sabba, e Federica Casoni, project manager della cooperativa Atlantide (insieme nella foto). Perché un museo sugli oggetti ritrovati e i rifiuti? "Sicuramente perché le cose rifiutate, talora ridotte a frammenti e detriti, parlano di noi e della nostra storia recente, quanto le pagine di un trattato di sociologia o di antropologia. Oltre a avere un potere evocativo che fa breccia nell’anima delle persone", spiega Geminiani. Che ha rinvenuto alcuni degli oggetti abbandonati al proprio destino nei greti dei fiumi come sulla battigia del mare d’inverno. L’idea di Geminiani è di organizzare gli oggetti in vere e proprie opere d’arte, tutti catalogati in set di bacheche come fossero dei reperti archeologici.

Il nuovo museo potrebbe essere il trait d’union tra l’archeologia del passato (esposta nel Museo Villanoviano) e quella del presente. L’esposizione poi sarà completata da libri e libriccini, nati dalla frequentazione di Geminiani con poeti e artisti "con i quali ho condiviso queste affinità". Spiega ancora, Geminiani, di aver scelto di realizzare il nuovo museo Verucchio "per almeno due motivi. Il primo è la presenza a Verucchio del Museo Villanoviano, con un corredo di reperti straordinario. Questo parallelo fra archeologia del passato remoto e recente è suggestivo e può essere giocato in chiave di comunicazione. Il secondo motivo è la visionarietà della sindaca Sabba, che ha intravisto nel nuovo museo un prodotto innovativo e adatto a un turismo culturale sempre di più a caccia di meraviglie e di emozioni". A Verucchio ora si sta ragionando sulla collocazione del museo, e anche sulle modalità di visita e fruizione.

