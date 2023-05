Verucchio, i residenti alla Sabba: "Mancano medici e parcheggi"

Oltre tre ore di confronto serrato, con tanti temi sul tavolo e sullo sfondo la richiesta principale dei residenti: "Ascoltate le nostre richieste". Se il buongiorno si vede dal mattino, gli Incontri fuori dal Comune indetti dall’amministrazione di Verucchio obbligheranno la giunta ad affrontare tanti nodi irrisolti. Oltre 50 le persone presenti alla sala Magnani, tanti in piedi e fuori dalla sala per il primo degli Incontri, terminato a mezzanotte e mezza. "La sala si è rivelata non adeguata – fa notare un residente – e la comunicazione solo online sbagliata. E chi non è social?". In apertura, la sindaca Stefania Sabba ha presentato i tre video che fanno parte di una campagna di promozione turistica da 7mila euro finanziata da Visit Romagna, e i buoni dati sul turismo nei primi mesi dell’anno.

Tante le questioni trattate. "Medico di base, trasporto pubblico, servizi, coinvolgimento delle associazioni locali negli eventi, interventi incisivi per il turismo. E poi Incentivi per la riapertura delle attività commerciali – fa notare Roberto Baschetti, capogruppo di Immagina Verucchio – I verucchiesi hanno dimostrato di avere le idee chiare su come si può intervenire per ridare lustro al paese, altro che la campagna elettorale messa in scena". "C’è voluto un anno per avere la giunta a Verucchio. Il silenzio di tutta la politica è assordante", è l’amara contestazione di Giorgio Beccari, ex presidente Pro Loco che da mesi raccoglie le istanze dei residenti.

Medico, farmacia e parcheggi le prime urgenze. "Verucchio ha il medico per un’ora due giorni a settimana, su prenotazione. La farmacia è declassata ad armadio farmaceutico, e chi vince il concorso dice ‘no grazie’. I parcheggi a disco orario avevano senso quando il paese aveva negozi e servizi, non oggi. Vanno attivate telecamere per scoraggiare i vandalismi alle auto". Grazie alla giunta, giovedì alle 18 il responsabile sanitario Ausl incontrerà i residenti sulla questione del medico. E sulla farmacia si registra qualche interesse ma occorre scorrere le liste. La sindaca ha assicurato verifiche per aumentare il trasporto pubblico con più corse del Valma Bus, e l’eventuale riorganizzazione di piazzale Dasi per avere più posti auto. E l’apertura del Comune al sabato? Servizi cimiteriali e anagrafe: si può pensare su aperture estive a turni a Villa e nel capoluogo.

m.c.