Verucchio, il centrodestra corteggia Lara Alessandrini

Il centrosinistra a Verucchio si è compattato, trovando (dopo lunghe trattative e la rinuncia di Stefania Sabba al terzo mandato) la sintesi sul candidato Lara Gobbi. Ma quale sarà l’avversario che troverà di fronte alle elezioni amministrative di giugno, ancora non è chiaro. Quanti correranno per la poltrona da sindaco a Verucchio?

In realtà, il primo in assoluto a scendere in pista per le amministrative è stato Roberto Baschetti. Già candidato 5 anni fa con la lista Immagina Verucchio, capogruppo in consiglio comunale, Baschetti ha già modificato il nome della lista in Verucchio Mia, coagulando attorno alla sua figura "persone con tempo, passione e volontà da dedicare alla valorizzazione della nostra piccola grande città". L’architetto ha le idee piuttosto chiare sulle priorità per Verucchio: dalla sicurezza al rilancio degli eventi e del turismo, passando per nuove opere pubbliche per lo sport e i centri di aggregazione sociale. Nelle elezioni del 2019 la lista civica Immagina Verucchio era sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Popolo della Famiglia. Ma i partiti del centrodestra stavolta non hanno ancora sciolto le riserve. E così Baschetti ha deciso di tirare dritto, senza l’appoggio dei partiti.

"Il nostro obiettivo era e resta quello di correre insieme – assicura Nicola Marcello, segretario provinciale di Fratelli d’Italia – La partita è molto complessa e dividersi sarebbe innaturale.La situazione si sta evolvendo...". Il centrodestra si è mosso per trovare una candidatura che esprima novità e consenso. Un ragionamento che è confluito nelle ultime settimane sui nomi di due potenziali candidati: un uomo e una donna. Circola il nome di Lara Alessandrini, titolare di un locale a Villa Verucchio. La senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, l’ha incontrata personalmente qualche giorno fa nel suo bar a Villa. Ma non c’è ancora nulla di certo perché, come confermano da Rimini (e anche da Verucchio), prima di tutto il centrodestra è impegnato a ricucire lo strappo con Baschetti, per presentarsi così compatto alla prossima tornata elettorale. I tempi sono stretti, bisogna trovare la sintesi, "magari altre persone rispetto ai nomi che si sono già fatti", conclude Marcello. Dal canto suo Baschetti sta in silenzio. La lista lui l’ha già composta con tanto di nomi e cognomi. Ma il centrodestra insegue ancora la speranza di presentarsi unito a Verucchio: "Correre insieme e compattare tutte le persone valide per un progetto forte".

