Verucchio, nuove regole per i dehor: "Stop alla confusione, no ai gazebo"

Stop alla "confusione visiva...". Ma basta anche alle procedure troppo complicate per i dehor, introducendo tra l’altor una riduzione delle spese. Per la prima volta Verucchio ha il suo regolamento per la valorizzazione degli spazi pubblici delle attività economiche in materia di decoro, dehor e accessibilità, approvato nell’ultimo consiglio comunale. Il regolamento fissa tutte le norme sugli spazi esterni dei pubblici esercizi e anche di gastronomie e degli altri negozi di alimentari che consentono consumo sul posto, indica le dimensioni e i materiali dei dehor. Per le insegne, sono state ridotte le spese di segreteria. "L’orientamento seguito nel redigere il regolamento – spiegano dall’amministrazione – è stato quello di semplificare le procedure e anche di ridurre le spese per le attività economiche. Già l’accorpare in un solo testo le regole precedentemente distribuite in vari settori faciliterà la consultazione e la comprensione delle norme". Un regolamento fatto "sulla base della situazione esistente, senza innovazioni onerose, e sempre nell’ottica di riduzione dei tempi amministrativi per le autorizzazioni". Le nuove norme entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo Pretorio, e comprendono anche la sezione dei "consigli per le attività", come utilizzare colori in armonia con la facciata del fabbricato e comunque previsti dall’apposita tabella, o evitare il nero per le scritte. Inoltre il regolamento vieta l’uso dei gazebo.

m.c.