Verucchio piange Edo Peruzzi, l’ultimo reduce

Era l’ultimo reduce verucchiese della Seconda guerra mondiale ancora in vita, Edo Peruzzi, spentosi venerdì a 99 anni. Classe 1924, era nato a San Miniato (provincia di Pisa). Arruolato il 29 agosto 1943, aveva preso servizio presso il Reggimento Genio di Trieste. Una settimana più tardi, l’8 settembre, fu catturato dalle truppe tedesche e rimase internato in Germania per quasi due anni. Questo terribile periodo di prigionia "l’aveva ricostruito solo in tarda età – racconta commosso l’ex assessore Luigi Dolci, che più volte lo aveva sollecitato perché facesse memoria delle sue vicessitudini - Nel 2011 aveva raccontato la drammatica esperienza con il libro Ricordi di prigionia: una settantina di pagine, con fotografie dei suoi documenti da militare, i ricordi, le testimonianze. Libretto era stato poi donato agli amici". Fu internato prima a Rehin, vicino a Bonn, in qualità di addetto alla riparazione treni, poi a Schwerte, al confine con l’Olanda. Nel giorno di Pasqua salutò l’arrivo degli americani.

Peruzzi rientrò in Italia, a Como, il 21 agosto 1945. Una volta tornato a casa dalla guerra, dapprima si trasferì a Fucecchio. Lavorò a lungo nel sindacato a Firenze, prima di spostarsi a Verucchio (dove viveva in via Pavese), insieme a sua figlia Francesca (morta a 66 anni, nel 2019, pochi mesi dopo il matrimonio dell’unica figlia), che si era sposata nel municipio di piazza Malatesta. Molto attivo nella comunità di Verucchio, fno al 2019 Peruzzi è stato una presenza im-mancabile alle celebrazioni del 25 aprile, alle quali partecipava indossando sempre con orgoglio il fazzoletto tricolore e, appuntata sul petto, la medaglia di volontario della libertà che gli era stata riconosciuta. Il funerale è stato celebrato ieri presso la chiesa Pprrocchiale di San Paterniano a Villa Verucchio. Peruzzi lascia il genero e una nipote, Federica Fallani, residente a Misano, ma anche lei sposatasi a Verucchio, nella Rocca Malatestiana.

m.c.