Verucchio si candida a diventare la città delle ceramiche

Verucchio si candida a paese delle ceramiche. Con l’ultima inaugurazione in piazza Malatesta, la città compie un passo in avanti nella offerta culturale ma anche in quella turistica. E con tutte le opere esposte, Verucchio potrebbe diventare l’equivalente in Valmarecchia di quello che rappresenta Dozza Imolese per i murales. L’ultima opera inaugurata sotto i portici di piazza Malatesta, alla presenza della sindaca Stefania Celli e dell’artista Ottavio Celli, è relativa alla ceramica relativa alle quattro stagioni, 2,10 mt per 60 cm. Lo stesso Celli ha realizzato anche le due nuove formelle che sono tornate al loro posto in via Rocca, dove le originali sono state rubate una dozzina di anni fa. Tracce di ceramiche d’autore sono poi sparse in tutta Verucchio. E sempre in piazza Malatesta campeggia quella che popolarmente è definita ceramica "simil Picasso".