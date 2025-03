Verucchio si mobilita per Luca. Cena benefica per donargli un’auto

È un piccolo, grande gesto che potrà fare la differenza nella vita di Luca. Aiutare con una cena benefica la sua famiglia ad acquistare un’auto su cui possa finalmente salire con la sua carrozzina. Una festa, quella di domenica al ristorante la Tramontana, pensata tutta per lui. Luca Brancaccio, 18 anni a giugno, è nato prematuro e disabile dalla nascita. I suoi problemi fisici lo costringono a spostarsi in carrozzina. A Verucchio, dove vive con la famiglia, tutti lo conoscono e gli vogliono bene.

È un ragazzo speciale Luca, per la simpatia e la solarità che emana. I medici specialisti che l’hanno in cura dalla scorsa estate lo hanno indirizzato verso l’uso di una carrozzina diversa, per rendere il ragazzo più autonomo e libero negli spostamenti. "Non ha più quella a spinta, molto pratica da ripiegare e caricare in auto, ma una carrozzina nuova motorizzata", spiegano mamma Iuliana e babbo Ferdinando. E Luca ha imparato a gestire bene il nuovo mezzo. Ma la carrozzina elettrica in auto non entra. Questo crea a Luca e ai suoi famigliari gravi problemi. "Siamo felici dei progressi di Luca – dicono i genitori – ma purtroppo non riusciamo a caricare la carrozzina così ingombrante in un’auto normale. Si rende necessaria un’auto attrezzata con la pedana per i disabili". L’Ausl non prevede aiuti in questi casi e a casa della famiglia di Luca, formata da 5 persone, entra soltanto uno stipendio. "Ci è impossibile comprare un mezzo del genere". Per questo Iuliana e Ferdinando hanno chiesto aiuto. Hanno avviato la raccolta fondi tramite la piattaforma Gofundme (www.gofundme.com/f/una-macchina-adatta-a-luca-e-alla-sua-carrozzina-elettrica) dove finora sono stati raccolti 7.799 euro. Ma ne servono 39mila per comprare la macchina che fa al caso di Luca. Il traguardo è lontano: "Vendendo la nostra, ci mancano ancora 10mila euro per comprare l’auto nuova che ci serve per Luca". E a Verucchio si è creata una catena di solidarietà per Luca. Una donazione alla festa parrocchiale di Villa, il ricavato della commedia dei Fratelli di Palco, le attività della Caritas, gli appelli fatti dalla squadra Villanova Tigers di cui Luca è tifoso. E poi pranzi e cene di beneficenza, e raccolte fondi sparse in diversi negozi e attività del paese. E domenica si terrà l’iniziativa Una serata di solidarietà per Luca, organizzato da un gruppo di amici al ristorante La Tramontana di Villa Verucchio. Una festa fatta di buon cibo, musica, e allegria dalle 19 in poi e al costo di 25 euro (prenotazioni al n. 0541.678282 o al 338.4782355). In campo deejay Fosquino, la Rimini Dance Company, mentre la torta è offerta dal titolare Pino Bernardi. L’intero ricavato della serata sarà devoluto per sostenere l’acquisto dell’auto speciale di cui ha bisogno Luca, un ragazzo speciale. m.c.