Verucchio si tuffa nella storia: nove giorni di festa

Nove giorni (e nona edizione), per la ’Festa della storia’ di Verucchio, che si apre stamane per concludersi in bellezza domenica 15 ottobre. Nel palinsesto spiccano trekking archeologici, incontri, letture e mostre. Oggi (alle 10,30) la festa si apre con la consegna del premio ’Trono di Verucchio’, la massima onorificenza cittadina: sarà consegnata ai volontari dei ciinque gruppi CiViVo. Alle 16 poi la presentazione del libro Alle origini dei Malatesta di Morvan Bruschi e Andrea Antonioli. Domenica, la kermesse continua con ’L’oro della Rocca’, passeggiata di due ore con partenza da piazza Malatesta. I partecipanti potranno anche fare una degustazione di olio. Il pomeriggio prosegue con la conferenza "Musei per il Futuro. Proposte, progetti, realizzazioni" (alle 15,30) alla Sala Magna della Rocca. A partire da martedì 10 ottobre, spazio anche ai più piccoli con le "Storie per tè", rassegna arricchita da incontri e letture. Sabato 14 ottobre, alle 9, al Teatro Pazzini, spazio al convegno "Adalberto Pazzini (1898-1975) a Verucchio: medico, storico, archeologo e artista". Domenica, infine, il trekking archeologico "dal Museo all’area sacra".

a.g.c