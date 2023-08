Verucchio sotto le stelle tra cartomanti e deejay

La prima volta di Verucchio sotto le stelle. Domani in centro si festeggia San Lorenzo con musicisti sui balconi di piazza Malatesta, laboratori di astrologia per i più piccoli, cartomanti, telescopi puntato sulla volta celeste da piazzale Macello e infine deejay con musica anni ’70 e ’80 a chiudere la serata. Organizzata dal Comune e dalla Gm Consulting, la festa si accenderà sui balconi di piazza Malatesta con i musicisti sospesi... La serata prenderà il via già alle 19.30 con le cartomanti (prenotazione obbligatoria al numero 338.984 6701 o allo 0541.085592), poi le apericene dei locali in centro storico, il laboratorio di astrologia e le altre iniziative. Dalle 22.30, piazza Malatesta si trasformerà in una discoteca sotto le stelle, grazie al deejayset che proporrà musica degli anni ’70 e ’80.

m.c.