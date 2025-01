Verucchio sotto shock. Rabbia e dolore in paese. La sindaca: "I carabinieri hanno evitato la strage"

Rimini, 2 gennaio 2025 – Il ritorno del ’veglione’ in piazza, dopo tanti anni in cui non si era fatto nulla. Gli stand gastronomici. La musica dal vivo. Doveva essere un Capodanno di festa per Verucchio. Invece la notte di San Silvestro si è trasformata in una notte di sangue e paura: 4 persone accoltellate a Villa Verucchio, tra cui due ragazzi di soli 18 anni, nel giro di mezz’ora, e l’accoltellatore ucciso dal comandante della stazione dei carabinieri.

Le aggressioni a pochi metri dal veglione di San Silvestro, subito sospeso

La festa di Capodanno in corso in piazza del Vecchio ghetto, a meno di 200 metri da dove sono avvenuti i fatti, è stata subito sospesa. Chiusa un tratto di Marecchiese e le strade vicine. Intanto centinaia di persone escono fuori dalle case e dai ristoranti, richiamate dal rumore delle sirene. Qualcuno ha sentito pure gli spari, ma non gli aveva dato molto peso, essendo la notte di Capodanno. Pochi minuti, e tutti in paese capiscono cosa è successo. C’è il corpo dell’assalitore, il 23enne egiziano Muhammad Sitta, steso a terra, coperto da un lenzuolo. Gli uomini della scientifica vanno da una parte all’altra per fare i rilievi. "L’hanno ammazzato i carabinieri, hanno fatto bene...", bisbiglia qualcuno tra la folla. La sindaca Lara Gobbi si precipita sul posto, poi con il vicesindaco Paolo Masini corre all’ospedale ’Bufalini’ per sincerarsi delle condizioni delle persone ferite. L’assessore Christian Maffei resta lì a presidiare e a spiegare alla gente quel che è appena successo. Al ristorante Casa Zanni, dove aveva cenato anche la coppia di romani ferita dall’egiziano, c’è un’aria surreale. Il ristorante si svuota velocemente, tutti sono fuori a vedere.

Il giorno dopo, Villa Verucchio si è risvegliata sgomenta e con ancora i segni della morte in terra e legati ai lampioni di via Casale sotto forma di nastro bianco e rosso per delimitare i punti in cui il ventitreenne egiziano ha assalito le proprie vittime nella notte di Capodanno. E piano piano che il paese si sveglia, ancor prima degli auguri per il nuovo anno, agli angoli delle strade e sulle soglie dei bar che costeggiano la via Casale i concittadini si guardano sbigottiti e in dialetto esclamano: "Hai visto che roba?". La "roba" è la notte di follia assoluta conclusa con 4 feriti (inizialmente sembravano 5, ma una ragazza è stata solo sfiorata dai colpi dell’egiziano) e la morte dell’aggressore fuori controllo dopo essere stato neutralizzato a colpi di pistola dal comandante della locale stazione dei carabinieri. Tutti ne parlano a Villa Verucchio. Poche ore prima si trovavano nella vicina piazza del Vecchio ghetto per festeggiare il Capodanno. "Avrei potuto essere io una delle vittime...", ammette un anziano fuori dal bar Zanni.

La sindaca Gobbi invece è uno straccio: "Quello che è successo ci ha sconvolto tutti. Non ho più nemmeno le parole: non era mai successa una cosa del genere qui a Verucchio. Adesso faranno le indagini, si cercherà di capire se c’è un perché. Il nostro pensiero va ai feriti". L’altra notte "sono riuscita a parlare con i genitori dei ragazzi. Per fortuna tutti i feriti sono fuori pericolo di vita. Questa è la cosa più importante adesso. Poi per loro ci saranno, oltre alle ferite fisiche quelle psicologiche, perché un’aggressione così lascia segni profondi". Per la sindaca, una cosa dev’essere chiara: "C’è soltanto da ringraziare i carabinieri, per quello che hanno fatto. Non è mai facile sparare. Mi rendo conto delle difficoltà, e lasciare a terra un ragazzo di poco più di 20 anni non è facile. Ma poteva andare anche peggio, potevano esserci altre persone coinvolte e ferite da lui".