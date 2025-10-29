Vescovo e cantanti vanno in gol per Gaza

Prendete un lunedì sera di fine ottobre al ’Mazzola’. Sugli spalti quasi 500 persone, nonostante in campo scendano il vescovo, artisti e politici anziché i giocatori dello Young Santarcangelo. Non si giocava per il campionato, l’altra sera, ma per una partita molto più importante: aiutare la popolazione della Striscia di Gaza. E la risposta di Santarcangelo per la ’Partita dei diritti’ disputata lunedì sera c’è stata, eccome. Centinaia di persone sono accorse allo stadio gialloblù per il match di beneficenza, organizzato per sostenere l’ong riminese Educaid e uno dei suoi progetti: una nuova tenda scuola per i bambini dai 6 ai 12 anni nella Striscia di Gaza. L’obiettivo era quello di raccogliere attraverso la serata almeno 3mila euro, ed è stato – ampiamente – raggiunto. Tra le donazioni fatte dagli spettatori (oltre 2mila euro) e quelle degli sponsor, lunedì sera sono stati raccolti 3.159 euro. Non è finita. Ci saranno anche i tempi supplementari: questo venerdì saranno infatti messi all’asta online (sulla pagina Facebook di Educaid) i quadri donati dagli artisti Ira, Burla 22 ed Ermes B. in occasione della rassegna Voci per Gaza e due opere di Eron e Federica Gif. E si potrà continuare a fare offerte donando a Educaid con la causale In campo per i diritti – l’Iban è IT65N0501802400000020000339. Nel frattempo lunedì sera è andata in campo la solidarietà con la partita che ha visto scendere in campo 50 cantanti e musicisti romagnoli. Dopo il calcio d’inizio, affidato al sindaco Filippo Sacchetti, gli Autotunes capitanati da Filippo Malatesta e guidati in panchina da Giorgia Spada, Davide Lodovichetti, Marco Polazzi, hanno affrontato gli Orchestrales di Gianluca Morelli e guidati da Michela Monte, Fabio Biondi e Gigi Riva. Si è messo gli scarpini anche il vescovo, Nicolò Anselmi. In campo tanti gol (è finita 4 a 3 per i cantanti) e tante emozioni. Alla serata anche il senatore Marco Croatti (M5s) reduce dalla spedizione della Flotilla come Michela Monte, e il deputato Andrea Gnassi (Pd), mentre Alice Parma ha fatto la radiocronaca.