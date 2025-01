Vescovo ed emergenza casa: "Pronti a ristrutturare immobili confiscati alla criminalità"

E’ stata l’emergenza casa il tema al centro del tradizionale incontro organizzato dal vescovo Nicolò Anselmi in seminario, cui sono stati invitati esponenti politici, sindaci, assessori e amministratori del territorio. Un argomento, quello dell’emergenza abitativa, che sta particolarmente a cuore al vescovo, che l’aveva messo al centro delle lettera diocesana di fine anno.

La Diocesi è pronta a prendere in carico immobili confiscati alla criminalità organizzata da mettere a disposizione per le famiglie in difficoltà? "Siamo disponibili, anzi abbiamo sollecitato tutti i sindaci se nei loro territori vi fossero beni confiscati alla mafia di contattare l’ufficio Nazionale Beni Confiscati perché possano essere trasferiti ai Comuni e messi a bando".

Quale potrebbe essere il ruolo della Diocesi? "La Diocesi è disponibile ad accoglierli e ristrutturarli e a metterli a disposizione di chi è in difficoltà. È una bella opportunità, speriamo si concretizzi. Alcuni sindaci sono convinti che la possibilità esiste. Anche le parrocchie si impegnano a trovare un rifugio a chi ha bisogno".

Tante le richieste delle famiglie a lei e ai sacerdoti, legate all’emergenza abitativa? "Le richieste arrivano settimanalmente al vescovo e ai parroci, sia fisicamente sia via mail".

Quali le criticità segnalate? "La difficoltà oggettiva di trovare abitazioni, e il costo molto alto degli affitti".

Un tema sollevato anche dai Comuni. "Molte amministrazioni già fanno tanto, si impegnano su questo fronte. E ci sembrava importante come Chiesa riminese rilanciare il nostro impegno su questo fronte specie in questo anno giubilare: la casa è uno delle opere-segno che abbiamo proposto".

Curia e parrocchie come aiutano le famiglie in difficoltà? "L’impegno della Chiesa riminese nei confronti della casa ha una sfumatura particolare. Offrire non solo una casa di mattoni ma persone, comunità, cioè rapporti, relazioni. Una accoglienza vera a persone uscite da una esperienza carceraria, liberate dalle dipendenze ma anche stranieri, e giovani coppie".

Non basta un tetto? "Al bisogno di un tetto si accompagna sempre quello di relazioni vere".

Tanti gli immobili sfitti però... "È una questione di fiducia sociale. Senza giudicare nessuno, c’è la paura di affittare beni perché si teme siano trattati male o non venga pagato affitto. E’ necessario ricostruire relazioni di fiducia e in questo la Chiesa riminese può offrire il proprio specifico contributo".

Si chiedono garanzie. "Alcune amministrazioni su sono impegnate nel ruolo di garanti ma i risultati sono bassi. Noi solleciteremo le nostre comunità a impegnarsi: chi ha due case a metterne a disposizione una, lo stesso per gli appartamenti. È una questione non solo economica ma di coesione sociale e di fiducia. È importante ricostruire un tessuto sociale di fiducia, coesione, unità e familiarità".