Vescovo emerito di Rimini ricoverato in ospedale, nelle chiese si prega per lui

Rimini, 3 febbraio 2025 – “Pregate per il nostro vescovo Francesco...”. Sono ore d’ansia queste, per le condizioni di salute di monsignor Francesco Lambiasi. Da alcuni giorni il vescovo emerito di Rimini si trova ricoverato all’ospedale di Riccione, a causa di una brutta influenza e di una bronchite. Visto l’aggravarsi della situazione di Lambiasi, si è deciso in via precauzionale di farlo ricoverare. E ieri, durante le messe, i preti della diocesi riminese hanno invitato i fedeli a pregare per lui.

Lambiasi, dopo aver rassegnato le dimissioni da vescovo di Rimini al raggiungimento dei 75 anni, dal 2023 vive nella comunità di Montetauro a Coriano. Giusto un mese fa aveva celebrato, insieme ad altri sacerdoti, il funerale dell’editore riminese Mario Guaraldi a Montetauro. Lambiasi si è ammalato una settimana fa, colpito dall’influenza e da una brutta bronchite. E considerata anche l’età (compirà 78 anni a settembre) per lui è stato deciso il ricovero.

Da martedì scorso si trova all’ospedale ‘Ceccarini’ di Riccione. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. “Il vescovo Nicolò Anselmi ha parlato con lui al telefono sabato e ha trovato Lambiasi in miglioramento. È stato colpito da influenza e da una bronchite molto forte – fa il punto don Maurizio Fabbri, il vicario della diocesi – Per questo prudenzialmente è stato deciso il ricovero”. Come avviene in queste occasioni “abbiamo chiesto a tutti i nostri sacerdoti di pregare per Lambiasi durante le messe domenicali insieme ai fedeli”. Le condizioni del vescovo emerito erano più gravi quando si è deciso di portarlo al ‘Ceccarini’, “ma ora sta un po’ meglio. Continueremo a pregare per lui, lo aspettiamo”.

Sei anni fa, nel marzo del 2019, monsignor Lambiasi era finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava a piedi. Per fortuna i primi accertamenti avevano subito escluso gravi lesioni, ma per precauzione Lambiasi aveva trascorso una notte in osservazione in ospedale. Questa volta il ricovero si è reso necessario per l’aggravarsi delle condizioni di salute del vescovo emerito, colpito dall’influenza e da una forte bronchite. Dopo le prime cure ricevute a Montetauro, il quadro clinico ha consigliato il trasferimento di Lambiasi in ospedale.