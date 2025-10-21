Vescovo, politici e cinquanta artisti in campo nella ‘Partita dei diritti’ per Gaza

Sport, musica e solidarietà si incontrano lunedì prossimo alle 20 al Valentino Mazzola, per la ‘Partita dei diritti’, evento benefico organizzato per sostenere EducAid e raccogliere 3mila euro destinati alla costruzione di una nuova scuola-tenda a Gaza City. In campo ci saranno oltre cinquanta musicisti e cantanti romagnoli, insieme a il sindaco Filippo Sacchetti, il vescovo Nicolò Anselmi e il senatore Marco Croatti. A presentare la serata Andy Macfarlane dei Mutoid e la poetessa Annalisa Teodorani, con la telecronaca affidata alla consigliera regionale Alice Parma, Fabio Caldari e Valentino Berti di Radio Gamma.

"Santarcangelo è un territorio senza confini – spiega il sindaco Filippo Sacchetti –. Questa partita nasce dal bisogno di partecipazione e dal desiderio di comunità: cultura e sport diventano strumenti di pace e di resistenza civile. Dopo la tombola per Gaza e il premio Pace, oggi portiamo in campo un nuovo modo per dire da che parte stiamo". Dal microfono di bordo campo l’ex sindaca Alice Parma sottolineerà il valore politico e umano dell’iniziativa: "Grazie a EducAid la Regione ha potuto sostenere progetti tuttora attivi nella Striscia. In un contesto di genocidio, sapere che ci sono operatori che costruiscono scuole o stampano in 3d sedie a rotelle per i bambini disabili è un segno di coraggio e di civiltà". Anche monsignor Nicolò Anselmi ha accolto con entusiasmo l’invito a giocare: "Trenta, forse quarantacinque buoni secondi li assicuro – sorride –. Ma l’importante è esserci, perché ogni gesto che costruisce pace ed educazione è un passo nella direzione giusta. Come ha ricordato il Papa, l’amore per i poveri è la prima forma di giustizia". Dietro all’iniziativa c’è EducAid, che proprio quest’anno celebra i 25 anni di attività. "Noi ci siamo sempre – spiega Marco Palazzi, del direttivo –. Crediamo nella forza che nasce dal basso, nella partecipazione che diventa comunità. Da vent’anni lavoriamo in Palestina per restituire ai bambini un frammento di normalità".

Il progetto ‘La scuola nelle tende’ è uno dei più concreti: "Da oltre un anno e mezzo – racconta Youssef Hamoduna, responsabile dei progetti EducAid a Gaza – abbiamo allestito 17 tende che accolgono più di duemila bambini tra i sei e gli undici anni. Ogni tenda è una scuola, ma anche un rifugio emotivo. Con i fondi raccolti puntiamo a tornare a operare a Gaza city come facevamo prima". A fine gara, i quadri donati dagli artisti di Voci per Gaza saranno battuti all’asta per continuare la raccolta fondi.

Aldo Di Tommaso