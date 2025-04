Il vescovo di Rimini derubato dopo i funerali di Papa Francesco

Rimini, 29 aprile 2025 – Brutta disavventura per monsignor Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, che nei giorni scorsi è stato vittima di un borseggio durante un viaggio a Roma.

Il vescovo si trovava nella Capitale per partecipare ai solenni funerali di Papa Francesco, e proprio mentre si stava apprestando a rientrare nella sua diocesi è incappato nei ladri.

Il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, sabato 26 aprile era a Roma ai funerali di Papa Francesco. E' stato derubato in metropolitana

Il furto è avvenuto nella giornata di domenica, a bordo della metropolitana romana, lungo la Linea A.

Monsignor Anselmi era sul convoglio diretto verso la stazione Termini quando alcuni malviventi, approfittando della calca, sono riusciti a sottrargli il portafoglio dal borsello.

All’interno vi erano documenti personali e una somma in contanti.

Il vescovo si è accorto del furto solo una volta giunto a destinazione.

Presso la stazione Termini ha immediatamente chiesto aiuto ai carabinieri in servizio nello scalo, i quali hanno raccolto la sua testimonianza e lo hanno assistito nei primi adempimenti.

Tra i 250mila presenti sabato 26 aprile a Roma ai funerali di Papa Francesco, c’erano anche tanti riminesi oltre al vescovo Anselmi. Tra loro numerosi religiosi, i 360 ragazzi che si trovavano già nella capitale per partecipare al Giubileo degli adolescenti, gruppi di fedeli organizzati da alcune parrocchie e associazioni, e anche altri partiti all’ultimo in auto e in treno.