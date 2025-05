Vetrina sfondata con un’auto. Spaccata all’alba in ‘salotto’

Ennesimo furto con ariete nel cuore di Riccione. Il colpo è stato messo a segno martedì intorno alle 4,42 alla Boutique Gaudenzi Kids in via Corridoni, a due passi da viale Ceccarini. A entrare in azione sarebbero stati tre malviventi che, sfondata la vetrina con un’auto rubata, alla svelta e indisturbati hanno fatto razzia soprattutto di borse, ma anche di abiti firmati. Il bottino sarebbe ingente, ma è tuttora in fase di quantificazione. Nel negozio esteso su tre vetrine, l’allarme è scattato all’istante, facendo arrivare subito sul posto sia i Carabinieri, che hanno sede ad alcune centinaia di metri, sia la sorveglianza, ma i ladri erano già svaniti nel nulla. Di grande aiuto per gli inquirenti potrebbero risultare le immagini riprese dalle telecamere installate in zona. Non è la prima volta che le boutique Gaudenzi finiscono nel mirino dei ladri. L’ultimo furto era stato messo a punto poco più di un anno fa, per l’esattezza il 26 gennaio nella boutique di viale Nievo, sempre a due passi dal ‘salotto’ con la medesima dinamica e più o meno alla stessa ora.

Sventrata l’ampia vetrata antisfondamento avevano rubato da scaffali e da alcune vetrine, importanti articoli della nuova collezione, costosi capi d’abbigliamento e di accessori delle più prestigiose griffe. Un’altra spaccata con furto era stata fatta tre mesi prima, all’alba dello scorso 30 ottobre 2023, quando, sempre con un veicolo, era stato divelto il pesante vetro anti sfondamento, ampio quattro metri per tre. Stesso copione del furto nel dicembre 2019, quando i ladri si erano lanciati contro la stessa vetrina di Gaudenzi, sul versante mare, con una Volkswagen Sharan. Il 25 marzo dell’anno scorso la stessa sorte era toccata alla boutique Antonia, altra attività di lusso a poche decine di metri dalla Gaudenzi. Prima ancora era successo ad altre attività del centro. Per questo a Riccione si è deciso di cominciare a blindare con i pilomat le vie centrali dello shopping.

Nives Concolino