Vetrine sfondate col tombino : "È il quarto colpo in due anni"

Il rientro dalle festività è stato particolarmente amaro per alcuni esercenti e commercianti riminesi. Diversi i furti o tentativi di furto che ieri notte hanno interessato negozi, locali ed attività economiche in vari punti della città, specialmente a ridosso del centro. Difficile pensare ad una banda di ladri: più facile ipotizzare che dietro le vetrine rotte e i registratori di cassa ripuliti ci sia qualche balordo in cerca di contanti da rubare. E anche stavolta, come spesso accade, i danni causati dai vandali superano per valore economico quello della refurtiva. Tra le zone più flagellate c’è stata via Caduti di Marzabotto, dove ieri mattina i carabinieri sono intervenuti per dei sopralluoghi.

Il blitz è scattato attorno alle 4.20, stando all’orario dei filmati delle telecamere di sorveglianza del ristorante La Brocca. "Le riprese – spiega il titolare Ivan Casadei – mostrano un uomo in bicicletta, con il volto coperto da un cappuccio, giubbotto e guanti. Con un tombino ha infranto una vetrina, poi si è intrufolato all’interno del locale. Ha frugato nel fondocassa, dove però era rimasto ben poco, poi ha trovato sul bancone dei palmari che utilizziamo per le ordinazioni, e ha portato via anche quelli. Per fare tutto ci ha messo meno di 25 secondi". Casadei non nasconde la rabbia. "E’ la quarta volta che succede nel giro di due anni – racconta –. Purtroppo quello della microcriminalità è un problema che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale e che affligge un po’ tutta la città. A questo punto mi domando cos’altro possiamo fare noi esercenti per tutelarci. Forse dormire all’interno dei nostri locali? O magari organizzare delle ronde?".

Uscito dalla Brocca, il malintenzionato, sempre armato di tombino, si è quindi diretto verso il negozio Follia Intimo, che era stato visitato dai soliti ignoti lo scorso settembre. "L’altra volta avevano rotto un vetro laterale, questa volta si sono accaniti sulla vetrata principale – dice il titolare Daniele Zanzani -. Pe ripararla servirà almeno un migliaio di euro. Il ladro non ha portato via molto, solamente quei pochi soldi che ha trovato nel fondocassa". Alcuni minuti dopo i primi due raid, un’altra vetrina è andata in frantumi, questa volta in via Valturio, al My Car’s Shop. Non è chiaro se l’autore della spaccata sia lo stesso entrato in azione in via Caduti di Marzabotto, anche se la tecnica utilizzata pare essere la stessa: tombino scagliato contro il vetro per ripulire in fretta e furia la cassa, ma sono stati portati via anche dei caschi. Un’altra segnalazione arriva invece da via Cerasolo, dove nel cuore della notte due malviventi hanno tentato di rubare una moto da una concessionaria dopo aver forzato il lucchetto, ma hanno avuto sfortuna e sono stati costretti a fuggire. Sui vari episodi indagano ora i carabinieri della compagnia di Rimini e gli agenti della polizia di Stato, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza delle attività colpite.

